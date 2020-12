"Si sapeva da settembre, noi sempre ultimi". Covid mutato, Zanicchi a valanga su Conte: "Vergognati" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha rischiato la vita per il Covid, Iva Zanicchi, e ha perso un fratello. Per questo la cantante, presentatrice ed ex europarlamentare azzurra è furiosa con il governo. In collegamento con Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso su Canale 5 si parla del virus "mutato" nella versione inglese e Iva sbotta: "Ma è vero che si sapeva da settembre e come sempre noi arriviamo per ultimi? E' di una gravità inaudita". Il nuovo virus, super-contagioso, è già arrivato in Italia e la Zanicchi teme nuovi disastri per il sistema sanitario nazionale: "E' già successo con le mascherine. Ma ci sono o ci fanno? Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha rischiato la vita per il, Iva, e ha perso un fratello. Per questo la cantante, presentatrice ed ex europarlamentare azzurra è furiosa con il governo. In collegamento con Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso su Canale 5 si parla del virus "" nella versione inglese e Iva sbotta: "Ma è vero che sidae comenoi arriviamo per? E' di una gravità inaudita". Il nuovo virus, super-contagioso, è già arrivato in Italia e lateme nuovi disastri per il sistema sanitario nazionale: "E' già successo con le mascherine. Ma ci sono o ci fanno? Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle ...

