Scontro fra ultrà di Bari e Lecce sull'autostrada: provvedimenti cautelari per 12 persone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Obbligo di dimora per tutti: sei baresi e sei Leccesi. Il 23 febbraio 2020 momenti di guerriglia che bloccarono entrambe le corsie dell'A16 all'altezza di Cerignola Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Obbligo di dimora per tutti: sei baresi e seisi. Il 23 febbraio 2020 momenti di guerriglia che bloccarono entrambe le corsie dell'A16 all'altezza di Cerignola

Nei messaggi ritrovati sui telefoni di alcuni ultras del Bari e del Lecce c'era la prova della loro partecipazione agli scontri tra le due tifoserie, avvenuti il 23 febbraio scorso sull'autostrada all ...

Che cosa significa il doodle sulla congiunzione fra Giove e Saturno

Nella cosiddetta Grande congiunzione i due giganti del sistema solare Giove e Saturno si allineano e sono visibili a occhio nudo. Un evento che ha ispirato oggi un doodle così come in passato tanti mi ...

