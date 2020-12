Salernitana-Virtus Entella | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 21 dicembre 2020)è la gara che apre la quattordicesima giornata di Serie B. Queste le scelte di Castori e Vivarini per l’incontro di stasera.(4-4-2) – Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Anderson; Tutino, Gondo. All.: Castori.(4-3-1-2) – Russo; Cleur, Poli, Bonini, Pavic; Nizzetto, Settembrini, Koutsoupias; Cardoselli; De Luca, Mancosu. All.: Vivarini Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Virtus Entella, anticipo che apre la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 21 allo stadio 'Arechi' di Salerno: Salernitana (4 ...StampaSfida dalle tante insidie quella di stasera per la Salernitana. Dopo aver messo in difficoltà Lecce e Frosinone i campani non possono permettersi cali di tensione contro la Virtus Entella. Venti ...