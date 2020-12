Parma-Juventus, Buffon e la presunta bestemmia: non scatterà la squalifica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buffon e la presunta bestemmia in campo: non ci sarà squalifica “Porta (riferendosi a Portanova, ndr), mi interessa che ti vedo correre e stare lì … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 dicembre 2020)e lain campo: non ci sarà“Porta (riferendosi a Portanova, ndr), mi interessa che ti vedo correre e stare lì … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : Le immagini di una bellissima vittoria ?? #ParmaJuve, la gallery ???? - goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - juventusfc : Qui Parma ? ??I?l racconto del match: - infoitsport : Juventus, Pirlo: 'Col Parma la stessa ferocia vista col Barça. Questo è lo spirito che voglio' - napolipiucom : BUFFON BESTEMMIA DURANTE LA GARA CONTRO IL PARMA, NESSUNO NE PARLA. RICORDATE COSA ACCADDE A CRISTANTE? @ZZiliani… -