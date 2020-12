Orietta Berti, la batosta frena l’entusiasmo per Sanremo: «Quando vai in ospedale non sai mai se torni» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è riuscita a gioire pienamente Orietta Berti nonostante l’adrenalina per la comunicazione ufficiale della partecipazione a Sanremo 2021: di nuovo sul palco dell’Ariston a ben 29 anni dall’ultima esibizione in gara, la “capinera dell’Emilia”, così soprannominata da Silvio Gigli, deve uscire dal tunnel della malattia che la turba da più di un mese prima di poter godere della nuova occasione professionale. Risultata positiva al coronavirus ormai da oltre trenta giorni, la cantante si trova ancora in isolamento insieme al marito Osvaldo Paterlini. Leggi anche >> Fedez su Sanremo, che figuraccia: «È brutto dirlo ma lì si va Quando…» Orietta Berti a Sanremo, nessun entusiasmo alla notizia: troppa la preoccupazione per il virus Il virus, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è riuscita a gioire pienamentenonostante l’adrenalina per la comunicazione ufficiale della partecipazione a2021: di nuovo sul palco dell’Ariston a ben 29 anni dall’ultima esibizione in gara, la “capinera dell’Emilia”, così soprannominata da Silvio Gigli, deve uscire dal tunnel della malattia che la turba da più di un mese prima di poter godere della nuova occasione professionale. Risultata positiva al coronavirus ormai da oltre trenta giorni, la cantante si trova ancora in isolamento insieme al marito Osvaldo Paterlini. Leggi anche >> Fedez su, che figuraccia: «È brutto dirlo ma lì si va…», nessun entusiasmo alla notizia: troppa la preoccupazione per il virus Il virus, ...

