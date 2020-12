Lavolta Pd | “Primarie per uscire da pantano totonomi”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Torino esce da un quinquennio di stenti, di mala politica e approssimazione, cinque anni in cui i cittadini sono stati tenuti in soffitta, tergiversare ancora sullesignifica allargare questa voragine tra amministrazione e politica – dichiara Enzo, candidato alleper la carica di sindaco di Torino, che aggiunge – si continua a parlare di nome condiviso, di ricerca di una rappresentanza comune, come se la sconfitta del 2016 non fosse mai avvenuta, come se i torinesi non ci avessero detto che la sintesi deve essere trovata con loro”. “Anche per questo motivo, raccogliendo l’appello del segretario Carretta, torno a mettere a disposizione la piattaforma digitale che ho scelto (tivotiamo.it) per la raccolta delle firme e per leonline – conclude– una ...