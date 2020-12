L'ambulanza non passa nella stradina: 86enne salvata a bordo dell'apecar del marito (Di lunedì 21 dicembre 2020) La strada è troppo stretta per consentire l’arrivo dei soccorsi: una signora di 86 anni viene adagiata sull’apercar di proprietà del marito per poter essere trasportata successivamente sull’ambulanza. È successo giovedì scorso a Santa Severina, provincia di Crotone, in Calabria. Protagonista della vicenda, raccontata dalla Gazzetta del Sud, è la signora Anna. Si è salvata grazie all’apecar del marito, l’anziana signora di Santa Severina che lo scorso venerdì aveva avuto un malore ... Il marito ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza si è messa subito in moto ma appena arrivata nei pressi dell’abitazione della donna gli operatori del 118 si sono resi conto che la strada era troppo stretta e che non era possibile arrivare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) La strada è troppo stretta per consentire l’arrivo dei soccorsi: una signora di 86 anni viene adagiata sull’apercar di proprietà delper poter essere trasportata successivamente sull’. È successo giovedì scorso a Santa Severina, provincia di Crotone, in Calabria. Protagonistaa vicenda, raccontata dalla Gazzetta del Sud, è la signora Anna. Si ègrazie all’del, l’anziana signora di Santa Severina che lo scorso venerdì aveva avuto un malore ... Ilha chiamato i soccorsi. L’si è messa subito in moto ma appena arrivata nei pressi’abitazionea donna gli operatori del 118 si sono resi conto che la strada era troppo stretta e che non era possibile arrivare ...

