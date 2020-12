Judo, il TAS conferma la squalifica di due anni per doping di Rafaela Silva (Di martedì 22 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per la Judoka brasiliana Rafaela Silva. L’atleta sudamericana ha visto, infatti, respinto il ricorso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), squalificata due anni per positività (per un broncodilatatore), al controllo antidoping a cui era stata sottoposta durante i Giochi Panamericani di Lima dell’agosto 2019. La campionessa olimpica di Rio 2016 nella categoria dei -57 kg ha sempre rivendicato la propria innocenza, affermando che la presenza della sostanza nel suo organismo fosse riconducibile a una bambina, figlia di un amico, che facevo uso di questo prodotto per l’asma. Tuttavia, il TAS ha confermato il provvedimento di sospensione per una delle atlete più forti del panorama internazionale, che soprattutto sul tatami di casa si era ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per laka brasiliana. L’atleta sudamericana ha visto, infatti, respinto il ricorso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS),ta dueper positività (per un broncodilatatore), al controllo antia cui era stata sottoposta durante i Giochi Panamericani di Lima dell’agosto 2019. La campionessa olimpica di Rio 2016 nella categoria dei -57 kg ha sempre rivendicato la propria innocenza, affermando che la presenza della sostanza nel suo organismo fosse riconducibile a una bambina, figlia di un amico, che facevo uso di questo prodotto per l’asma. Tuttavia, il TAS hato il provvedimento di sospensione per una delle atlete più forti del panorama internazionale, che soprattutto sul tatami di casa si era ...

OA_Sport : #judo Confermata la squalifica di due anni per doping della brasiliana Rafaela Silva - sportface2016 : #Judo, il #Tas conferma la squalifica per doping per #Silva: niente #Tokyo2020 per la brasiliana -

Ultime Notizie dalla rete : Judo TAS Judo, il Tas conferma la squalifica di due anni per Rafaela Silva per doping Sportface.it Judo: doping; Tas conferma squalifica per Rafaela Silva

(ANSA) - LOSANNA, 21 DIC - Il Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) ha respinto il ricorso di Rafaela Silva, campionessa olimpica di judo in carica, sospesa per due anni dopo un controllo ...

Judo, il Tas conferma la squalifica di due anni per Rafaela Silva per doping

Il Tas di Losanna conferma la squalifica di due anni per doping di danni della campionessa brasiliana di judo Rafaela Silva, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne h ...

(ANSA) - LOSANNA, 21 DIC - Il Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) ha respinto il ricorso di Rafaela Silva, campionessa olimpica di judo in carica, sospesa per due anni dopo un controllo ...Il Tas di Losanna conferma la squalifica di due anni per doping di danni della campionessa brasiliana di judo Rafaela Silva, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne h ...