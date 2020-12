Il flop di giornata è Mario Rui: c’è la sua opera in entrambi i gol della Lazio (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rubrica top e flop Top Morata (Juventus): gioca in appoggio a Cristiano Ronaldo e lo fa benissimo, mandandolo in porta con un chirurgico cross al bacio. È il partner perfetto per il top player portoghese. Nel finale di partita, ritorna implacabile centravanti e segna un bel goal di testa. Calhanoglu (Milan): centrocampista di lotta e di governo. Corre copre ed è ovunque. Crea pure. Da autentico fantasista smista un assist a Leo delizioso. E’ lui il leader del Milan in assenza di Ibra. Ilicic (Atalanta): idee, corsa, fantasia, qualità pura. Due assist al “bacio” ed un goal meraviglioso. Quando tornerà titolare, saranno dolori per gli avversari. flop Mario Rui (Napoli): anello debole dell’incerta difesa azzurra… da una sua mancata marcatura nasce il primo goal biancoceleste: perfetto cross di Marusic e goal di Immobile. L’errore in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rubrica top eTop Morata (Juventus): gioca in appoggio a Cristiano Ronaldo e lo fa benissimo, mandandolo in porta con un chirurgico cross al bacio. È il partner perfetto per il top player portoghese. Nel finale di partita, ritorna implacabile centravanti e segna un bel goal di testa. Calhanoglu (Milan): centrocampista di lotta e di governo. Corre copre ed è ovunque. Crea pure. Da autentico fantasista smista un assist a Leo delizioso. E’ lui il leader del Milan in assenza di Ibra. Ilicic (Atalanta): idee, corsa, fantasia, qualità pura. Due assist al “bacio” ed un goal meraviglioso. Quando tornerà titolare, saranno dolori per gli avversari.Rui (Napoli): anello debole dell’incerta difesa azzurra… da una sua mancata marcatura nasce il primo goal biancoceleste: perfetto cross di Marusic e goal di Immobile. L’errore in ...

