I pipistrelli non sono uccelli | ma mammiferi | 13enne corregge Bruno Vespa in diretta tv

"I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi": un 13enne appassionato di ornitologia riprende in tv il giornalista Bruno Vespa, sottolineandone un'affermazione imprecisa. È accaduto nel corso del programma Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Nel salotto della trasmissione erano ospiti lo storico conduttore di Porta a Porta e il giovanissimo Francesco Barberini, presente in studio per raccontare la sua grande passione per il bird watching e l'ornitologia. Nel 2018, Barberini è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per unire i due ospiti in un unico spazio, Francesca Fialdini ha invitato Vespa e Barberini ...

