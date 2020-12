Gomez, non è periodo: lancia il Tapiro d’oro a Staffelli e lo manca (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è un bel periodo per il Papu Gomez. E lo testimonia esaudendo il sogno di molti italiani: distruggere il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia lanciandolo verso Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia ha tentato di consegnare al giocatore in rottura con l’Atalanta la statuina. Ma il Papu lo ha dribblato scattando fino a un parcheggio vicino al centro d’allenamento. Staffelli ha lasciato il Tapiro sull’automobile di Gomez, e mentre la troupe di Striscia stava per andar via allontanata da Zapata e Gosens, il Papu ha reagito e ha lanciato il “premio” verso l’inviato. Il tiro non è stato preciso, e il Tapiro è finito a terra in mille pezzi. Illeso Staffelli. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è un belper il Papu. E lo testimonia esaudendo il sogno di molti italiani: distruggere ildi Striscia la Notiziandolo verso Valerio. L’inviato di Striscia ha tentato di consegnare al giocatore in rottura con l’Atalanta la statuina. Ma il Papu lo ha dribblato scattando fino a un parcheggio vicino al centro d’allenamento.ha lasciato ilsull’automobile di, e mentre la troupe di Striscia stava per andar via allontanata da Zapata e Gosens, il Papu ha reagito e hato il “premio” verso l’inviato. Il tiro non è stato preciso, e ilè finito a terra in mille pezzi. Illeso. L'articolo ...

DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - pisto_gol : A Conte la stampa contesta il mancato utilizzo di Eriksen a Gasperini la lite con Papu Gomez. Però è normale che i… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - ZZiliani : Si può dire che se esiste il diritto di attendere al varco una persona per consegnargli un tapiro (sic) esiste anch… - Stefania_1972 : #Gomez sei davvero un piccolo uomo (in tutti i sensi). Non so cosa sia successo con #Gasperini, ma è evidente che i… -