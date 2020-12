Coronavirus in Africa, ecco le varianti e le mutazioni segnalate al sud del continente (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Sud Africa, venerdì scorso, è stata dichiarata la presenza di una mutazione del nuovo Coronavirus già presente nel paese da molto tempo. Ci sono due codici identificativi che definiscono la variante sudAfricana, 501.V2 e N501Y. Questa seconda sigla riguarda la mutazione che è stata trovata anche in altre nazioni, iniziando da Regno Unito e Australia. Il ceppo sudAfricano che si sta studiando presenta velocità di trasmissione, alta carica virale a livello locale. Questo dato deve essere definito anche su suolo europeo partendo dall’Inghilterra. La velocità di diffusione della nuova mutazione preoccupa le strutture sanitarie Africane. Variante inglese o sudAfricana, cosa sta succedendo in Senegal? Il Ministero della salute senegalese ha fatto il punto della situazione ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Sud, venerdì scorso, è stata dichiarata la presenza di una mutazione del nuovogià presente nel paese da molto tempo. Ci sono due codici identificativi che definiscono la variante sudna, 501.V2 e N501Y. Questa seconda sigla riguarda la mutazione che è stata trovata anche in altre nazioni, iniziando da Regno Unito e Australia. Il ceppo sudno che si sta studiando presenta velocità di trasmissione, alta carica virale a livello locale. Questo dato deve essere definito anche su suolo europeo partendo dall’Inghilterra. La velocità di diffusione della nuova mutazione preoccupa le strutture sanitariene. Variante inglese o sudna, cosa sta succedendo in Senegal? Il Ministero della salute senegalese ha fatto il punto della situazione ...

In Sud Africa, venerdì scorso, è stata dichiarata la presenza di una mutazione del nuovo Coronavirus già presente nel paese da molto tempo. Ci sono due codici identificativi che definiscono la ...

