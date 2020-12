C’è Posta per Te, l’annuncio ufficiale: ecco quando ritorna il programma di Maria De Filippi (Di lunedì 21 dicembre 2020) ritorna Maria De Filippi e l’amato programma C’è Posta per Te, su Canale 5. ecco la data ufficiale di partenza della 24esima edizione della busta più famosa della televisione italiana. Il ritorno di Maria De Filippi I tantissimi fans di Maria De Filippi, e del programma cult di Canale 5, possono iniziare il conto alla L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020)Dee l’amatoC’èper Te, su Canale 5.la datadi partenza della 24esima edizione della busta più famosa della televisione italiana. Il ritorno diDeI tantissimi fans diDe, e delcult di Canale 5, possono iniziare il conto alla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : C'è Posta Per Te dal 9 Gennaio. FINALMENTE LA LUCE. - Ass_Miro : P.S. Grazie a tutti gli artisti che hanno già inviato le loro opere natalizie, via posta o via mail! C'è tempo fino… - keske___ : E comunque tra Can intervistato da RTL in diretta radio,Luca Argentero,pubblicità,Ferzan Ozpetek,c’è posta per te,F… - fieldsofgold__ : @chocxlat @iamiikaz di cene non se ne parla proprio anche perché non è il periodo giusto per cazzeggiare insieme. I… - zerocazzatetv : Come può #Fazio su #Raitre permettersi ospiti che né #Carlucci né #Clerici hanno nel prime time del sabato di Raiun… -