Allan dimentica il Napoli | «Everton un sogno per me | con Ancelotti poi…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020)racconta la sua esperienza all’: l’ex centrocampista delè estremamente soddisfatto del suo passaggio in Premier League, ex centrocampista dele oggi all’, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Liverpool Echo. Ecco le sue parole. «Prima di tutto, l’è un grande club con una grande storia. C’è un grande progetto, si lavora a un nuovo stadio e l’allenatore è Carlo. Quando si è presentata l’opportunità di venire qui ho detto subito sì. Indossare la maglia dell’e giocare in Premier League è stato il coronamento di unper me. Mi auguro di poter fare grandi prestazioni e di aiutare i miei compagni a realizzare una buona stagione». Leggi su ...