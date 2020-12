Sci, superG femminile Val d’Isère: successo della Ledecka ma brava la Brignone terza (Di domenica 20 dicembre 2020) Dallo snowboard allo sci alpino, Ester Ledecka continua a stupire il mondo degli sport invernali. La campionessa ceca, che solamente una decina di giorni vinceva il PGS femminile di Cortina, si è aggiudicata il superGigante che ha chiuso la tre giorni di gare in Val d'Isère, dove ha mostrato le sue doti di conduzione dello sci, che le hanno permesso di battere la svizzera Corinne Suter (al terzo podio consecutivo sulla pista francese) per appena 3 centesimi e una splendida Federica Brignone, terza a 35 centesimi. La detentrice della Coppa del mondo, caduta venerdì in discesa e costretta a saltare la gara del sabato per rimettersi dal dolore ad una tibia che le impediva di calzare lo scarpone destro, ha stretto i denti, conquistando il podio numero 42 della carriera, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Dallo snowboard allo sci alpino, Estercontinua a stupire il mondo degli sport invernali. La campionessa ceca, che solamente una decina di giorni vinceva il PGSdi Cortina, si è aggiudicata iligante che ha chiuso la tre giorni di gare in Val d'Isère, dove ha mostrato le sue doti di conduzione dello sci, che le hanno permesso di battere la svizzera Corinne Suter (al terzo podio consecutivo sulla pista francese) per appena 3 centesimi e una splendida Federicaa 35 centesimi. La detentriceCoppa del mondo, caduta venerdì in discesa e costretta a saltare la gara del sabato per rimettersi dal dolore ad una tibia che le impediva di calzare lo scarpone destro, ha stretto i denti, conquistando il podio numero 42carriera, ...

