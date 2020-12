Napoli, ristoratori bloccano ancora il lungomare per protesta (Di domenica 20 dicembre 2020) . Contro la scelta del governatore di mantenere zona arancione I ristoratori sono scesi di nuovo in piazza, dopo la protesta avvenuta ieri, sul lungomare e in via Chiatamone a Napoli per protestare contro la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di lasciare la Campania in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) . Contro la scelta del governatore di mantenere zona arancione Isono scesi di nuovo in piazza, dopo laavvenuta ieri, sule in via Chiatamone aperre contro la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di lasciare la Campania in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

