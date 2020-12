Napoli, attacco inedito per Gattuso: la Lazio porta fortuna a Petagna (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Napoli giocherà contro la Lazio con un attacco inedito viste le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen. Petagna spera di continuare la tradizione Il Napoli deve far fronte all’emergenza offensiva scaturita dagli infortuni di Osimhen e Mertens e dalla squalifica di Insigne, dopo i fatti di San Siro. Gattuso deve dunque schierare una linea d’attacco inedita. Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà un attacco inedito: Petagna come centravanti con Politano, Zielinski e Lozano alle sue spalle. Petagna poi ha nella Lazio una delle sue vittime preferite: 4 gol in 7 incontri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilgiocherà contro lacon unviste le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen.spera di continuare la tradizione Ildeve far fronte all’emergenza offensiva scaturita dagli infortuni di Osimhen e Mertens e dalla squalifica di Insigne, dopo i fatti di San Siro.deve dunque schierare una linea d’inedita. Come riIl Corriere dello Sport, ci sarà uncome centravanti con Politano, Zielinski e Lozano alle sue spalle.poi ha nellauna delle sue vittime preferite: 4 gol in 7 incontri. Leggi su Calcionews24.com

Lazio e Napoli scenderanno in campo allo stadio Olimpico per il posticipo della 13esima giornata di campionato.

