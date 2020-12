Londra, il nuovo ceppo Covid è più contagioso (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è un nuovo ceppo di Covid che sta dilagando tra Londra e nel Sud della Gran Bretagna ed è più contagioso fino al 70%, rispetto alla versione conosciuta della malattia. Lo ha dichiarato Boris Johnson, definendo la variante del virus «fortemente trasmissibile» e costringendo l’area interessata a un nuovo blocco di livello 4. L’ipotesi è che tale ceppo – chiamato VUI202012/01 – si sia diffuso a Londra e nel sud-est già lo scorso settembre. Di fatto, come riporta la stampa britannica, in pochi mesi i casi di Covid complessivi sono più che raddoppiati e i dati mostrano un forte aumento dei ricoveri ospedalieri in tutta Londra e nel sud, appunto. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è un nuovo ceppo di Covid che sta dilagando tra Londra e nel Sud della Gran Bretagna ed è più contagioso fino al 70%, rispetto alla versione conosciuta della malattia. Lo ha dichiarato Boris Johnson, definendo la variante del virus «fortemente trasmissibile» e costringendo l’area interessata a un nuovo blocco di livello 4. L’ipotesi è che tale ceppo – chiamato VUI202012/01 – si sia diffuso a Londra e nel sud-est già lo scorso settembre. Di fatto, come riporta la stampa britannica, in pochi mesi i casi di Covid complessivi sono più che raddoppiati e i dati mostrano un forte aumento dei ricoveri ospedalieri in tutta Londra e nel sud, appunto.

