L’ambulanza non riesce a passare: anziana raggiunge l’ospedale in Apecar (Di lunedì 21 dicembre 2020) Succede a Crotone: L’ambulanza non riusciva a raggiungere l’abitazione di un’anziana donna, così i medici hanno dovuto trasportarla in Apecar. Il mestiere del soccorritore non è per niente semplice: spesso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Succede a Crotone:non riusciva are l’abitazione di un’donna, così i medici hanno dovuto trasportarla in. Il mestiere del soccorritore non è per niente semplice: spesso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

pablo_kekoldi : RT @Aba_Tweet: A Flamirio, Antonio e Vincenzo, che per questa foto sono stati lapidati sui social e additati come esempio di malasanità. E… - vivodicjnema : C’è del divertente in tutto ciò ovvero che quando è arrivata l’ambulanza io non riuscivo a tenere gli occhi aperti… - AlfioMarciante : RT @Aba_Tweet: A Flamirio, Antonio e Vincenzo, che per questa foto sono stati lapidati sui social e additati come esempio di malasanità. E… - hugored : RT @leggoit: Crotone, l'ambulanza non c'è: anziana trasportata all'ospedale su un'Ape FOTO - Alfonso0070 : RT @tazroby: Leggo: Crotone, l'ambulanza non c'è: anziana trasportata all'ospedale su un'Ape FOTO #MES -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambulanza non Maradona, l’ultimo desiderio di Diego: «Tornare nella mia Cuba». Nella chat i dubbi dei figli sulle cure Corriere della Sera