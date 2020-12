Inter-Spezia, le pagelle nerazzurre: Hakimi trascina, Lukaku completa (Di domenica 20 dicembre 2020) Milano, 20 dicembre 2020 - L'Inter ospita in casa lo Spezia e punta al sorpasso in vetta ai danni dei cugini rossoneri : 2-1 firmato Hakimi e Lukaku dagli undici metri (e acuto di Piccoli) ma il Milan ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) Milano, 20 dicembre 2020 - L'ospita in casa loe punta al sorpasso in vetta ai danni dei cugini rossoneri : 2-1 firmatodagli undici metri (e acuto di Piccoli) ma il Milan ...

Inter : ?? | FILOTTO ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Sesta vittoria di fila in @SerieA! ??… - Inter_en : ?? | 6 SUCCESSIVE WINS ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Building momentum ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online l'ultimo magazine del 2020: video, quiz, analisi tattiche e tanti altri contenut… - PietroPecchioni : RT @Inter: ?? | FILOTTO ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Sesta vittoria di fila in @SerieA! ?? #InterSpezia ????… - ais1908_MD : RT @Inter: ?? | FILOTTO ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Sesta vittoria di fila in @SerieA! ?? #InterSpezia ????… -