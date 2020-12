Finisce 0-1 il primo tempo tra Atalanta e Roma: Dzeko va subito a rete (Di domenica 20 dicembre 2020) Finisce 0-1 il primo tempo tra Atalanta e Roma Nei primi 45' minuti la Roma parte molto bene, infatti al 3' segna Dzeko su assit di sinista di Mkhitaryan. Si sono presentate occasioni anche per la ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020)0-1 iltraNei primi 45' minuti laparte molto bene, infatti al 3' segnasu assit di sinista di Mkhitaryan. Si sono presentate occasioni anche per la ...

juventusfc : HT | Finisce con un'occasionissima per la Juve il primo tempo: 0-2 per i bianconeri, 45' di qualità e due grandi go… - LeonessaBrescia : Primo quarto a più facce nella gara di Desio: Cantù inizia e finisce bene, nel mezzo la reazione della Germani che… - BlogRoma : #AtalantaRoma grande punizione di #Pellegrini con parata di #Gollini. Finisce il primo tempo. 0-1 per i giallorossi… - romanewseu : 45'+3' - Finisce il primo tempo. Decide il gol in avvio di Edin Dzeko. #ASRoma #AtalantaRoma 0-1 #Romanewseu - corgiallorosso : LIVE Atalanta-Roma 0-1 (3' Dzeko) – Finisce il primo tempo, Roma avanti -