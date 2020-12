Con lo snowboard sul monte Grappa: ennesimo oltraggio agli eroi della Grande guerra (Di domenica 20 dicembre 2020) Vicenza, 20 dic – Sono passati appena due anni dal termine del centenario della Grande guerra e il popolo italiano, specie le ultime generazioni che dovrebbero essere gli eredi di un così importante testimone, sembra già essersi scordato il sacrificio dei nostri nonni immolatisi per la difesa della patria. È di queste ultime ore una foto che gira sui social, scattata da un visitatore indignato, e che immortala alcuni giovani sulla neve con ai piedi le tavole da snowboard. Fin qui non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, soprattutto in questo periodo in cui i Dpcm del governo obbligano la chiusura degli impianti sciistici, ma il preciso contesto in cui è stata scattata la foto incriminata lascia quantomeno sbigottiti. Nella foto, l’improbabile «pista» da cavalcare con i surf invernali, è infatti la storica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) Vicenza, 20 dic – Sono passati appena due anni dal termine del centenarioe il popolo italiano, specie le ultime generazioni che dovrebbero essere gli eredi di un così importante testimone, sembra già essersi scordato il sacrificio dei nostri nonni immolatisi per la difesapatria. È di queste ultime ore una foto che gira sui social, scattata da un visitatore indignato, e che immortala alcuni giovani sulla neve con ai piedi le tavole da. Fin qui non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, soprattutto in questo periodo in cui i Dpcm del governo obbligano la chiusura degli impianti sciistici, ma il preciso contesto in cui è stata scattata la foto incriminata lascia quantomeno sbigottiti. Nella foto, l’improbabile «pista» da cavalcare con i surf invernali, è infatti la storica ...

