Che tempo che fa: ospiti George Clooney, Robbie Williams e Claudio Baglioni, stasera su Rai3

Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con la tredicesima puntata e con tanti ospiti tra cui George Clooney, Robbie Williams e Claudio Baglioni. stasera su Rai3, dalle 20:00, va in onda l'ultimo appuntamento per il 2020 di Che tempo Che Fa, come sempre in compagnia di tanti ospiti. La trasmissione condotta da Fabio Fazio tornerà domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa festiva. Puntata attesissima per Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano, perchè, oltre al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ci ...

