Casertana – Viterbese, inizio ritardato: intervento dell’Asl per tamponi d’urgenza (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È stato ritardato di 45 minuti l’inizio del match di Lega Pro tra Casertana e la Viterbese. La gara doveva iniziare allo stadio Pinto di Caserta alle 17.30. La Casertana ha 15 giocatori positivi al Covid e, almeno a leggere la distinta di inizio gara, schiererà in campo solo nove uomini, alcuni dei quali con decimi di febbre; il ritardo nell’inizio della gara è legato, stando alla dichiarazione della società tramite i canali ufficiali, all’effettuazione di test rapidi ad alcuni giocatori della Casertana da parte dell’Asl. In una nota pubblicata qualche ora fa la società rossoblù ha denunciato di essere stata “costretta” a giocare a causa del rifiuto della Viterbese di rinviare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È statodi 45 minuti l’del match di Lega Pro trae la. La gara doveva iniziare allo stadio Pinto di Caserta alle 17.30. Laha 15 giocatori positivi al Covid e, almeno a leggere la distinta digara, schiererà in campo solo nove uomini, alcuni dei quali con decimi di febbre; il ritardo nell’della gara è legato, stando alla dichiarazione della società tramite i canali ufficiali, all’effettuazione di test rapidi ad alcuni giocatori dellada parte. In una nota pubblicata qualche ora fa la società rossoblù ha denunciato di essere stata “costretta” a giocare a causa del rifiuto delladi rinviare ...

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #CasertanaViterbese, la ASL effettua nuovi tamponi urgenti su alcuni giocatori: match in bilico - LandolfoNico : RT @CasertanaFC: La gara Casertana-Viterbese non ha ancora avuto inizio. L’ASL di Caserta è intervenuta presso lo stadio ‘Pinto’ per effett… - sportface2016 : #CasertanaViterbese, la ASL effettua nuovi tamponi urgenti su alcuni giocatori: match in bilico - corradone91 : RT @CasertanaFC: La gara Casertana-Viterbese non ha ancora avuto inizio. L’ASL di Caserta è intervenuta presso lo stadio ‘Pinto’ per effett… - corradone91 : #SerieC, #Casertana-#Viterbese. Campani con 9 giocatori (senza panchina) in formazione, visti i 15 positivi al… -