Calciomercato Lazio, la Fiorentina punta il bomber di Inzaghi per gennaio (Di domenica 20 dicembre 2020) La Fiorentina di Cesare Prandelli si affaccia sul mercato per putellare la rosa già a gennaio. L’obiettivo è Felipe Caicedo della Lazio. La Fiorentina non sta attraversando un buon momento. Le prestazioni dei viola, da inizio campionato, non convincono i tifosi e la dirigenza del club. Proprio per questo Cesare Prandelli ed il suo team Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladi Cesare Prandelli si affaccia sul mercato per putellare la rosa già a. L’obiettivo è Felipe Caicedo della. Lanon sta attraversando un buon momento. Le prestazioni dei viola, da inizio campionato, non convincono i tifosi e la dirigenza del club. Proprio per questo Cesare Prandelli ed il suo team Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Fiorentina all'assalto del bomber della #Lazio ?? #Duncan potrebbe rientrare nell'affare ?? - calciomercatoit : ?? #Fiorentina, spunta #Caicedo in attacco: #Duncan potrebbe rientrare nell'affare ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Napoli, la formazione anti Lazio: scelte obbligate in avanti per Gattuso, un cambio in difesa e a centrocampo: Ques… - BombeDiVlad : ??#Lazio, #Lotito a #Formello per spronare la squadra. Con #Inzaghi appuntamento rinviato a durante la sosta per pa… - Alberto_Today : Serie A: oggi l'Inter, Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma, Lazio-Napoli e altre 3 gare. Probabili formazioni e dove vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, la Fiorentina insiste per Caicedo. E Duncan... La Lazio Siamo Noi Lazio-Napoli, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli. Inzaghi prova a recuperare pienamente sia Acerbi che Lucas Leiva per poterli schierare questa sera dal primo minuto. Se non dovessero farc ...

Lazio, Cucchi amarcord: «La formazione della mia prima volta allo stadio»

Riccardo Cucchi, ex radiocronista e ormai noto tifoso della Lazio, ha ricordato la formazione della sua prima volta allo stadio ...

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli. Inzaghi prova a recuperare pienamente sia Acerbi che Lucas Leiva per poterli schierare questa sera dal primo minuto. Se non dovessero farc ...Riccardo Cucchi, ex radiocronista e ormai noto tifoso della Lazio, ha ricordato la formazione della sua prima volta allo stadio ...