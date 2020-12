America’s Cup | Luna Rossa deve migliorare con vento sopra i 15 nodi Ineos fanalino di coda

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) E proprio come quando sulla pista della Coppa del Mondo di sci nevica o c’è la nebbia e gli atleti non possono buttarsi fuori dal cancelletto: quando sul campo di regata Eolo si fa prendere dalla pigrizia le barche non si muovono. Puoi avere lo scafo più leggero e volante, ma sotto un certo limite nessuna barca a vela si muove a una velocità che permetta di finire una regata. E’ un problema comune a tutti gli sport il cui destino dipende dalla natura. Certo nella giornata della Christmas Cup a Auckland ci hanno provato, ma è andata male e lo spettacolo non è stato dei migliori. Quando Emirates Team New Zealand eUk si son trovate appaiate, anche se gli inglesi erano dietro un giro, doppiati, per una sottile ironia della sorta gli inglesi navigando senza volare erano un po’ più veloci. Parliamo di andature tra i sei e gli 8, normali per le ...