Toscana: Giani, 'Con nuova Strada regionale 429 vinta una sfida' (Di sabato 19 dicembre 2020) Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - La nuova Strada regionale 429, variante al vecchio e pericoloso tracciato dal valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, è finalmente pronta e agibile. Il tratto finale dell'infrastruttura - il lotto IV di 5,7 km che va dalla rotatoria di Dogana (Comune di Castelfiorentino) a quella in località Casenuove (Comune di Gambassi Terme, ma a poche centinaia di metri dal centro cittadino di Castelfiorentino) - è stato inaugurato oggi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall'assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli. Insieme a loro erano presenti al giro inaugurale lungo la nuova infrastruttura il nuovo prefetto di Firenze Alessandra Guidi, il sindaco metropolitano Dario Nardella, i sindaci dei Comuni ...

