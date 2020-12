Terremoto a Napoli, la scossa spaventa i cittadini: tremava tutto (Di domenica 20 dicembre 2020) . Non si è trattato di un sisma forte, ma è stato avvertito distintamente e ha preoccupato non poco tutti i campani. Molte le segnalazioni sui social di persone che hanno avvertito la scossa di Terremoto. La scossa non è stata di magnitudo elevata, ma si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) . Non si è trattato di un sisma forte, ma è stato avvertito distintamente e ha preoccupato non poco tutti i campani. Molte le segnalazioni sui social di persone che hanno avvertito ladi. Lanon è stata di magnitudo elevata, ma si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Scossa di #terremoto nel napoletano - tetecaffes : il terremoto qua a napoli e non ho sentito un cazzo bene - UNDMofficial : New post: Terremoto Napoli, scossa avvertita da Pozzuoli - Fed3ricalotti : Raga per chi è di Napoli come me avere sentito il terremoto? Io nulla - multifandomxway : c’è stato un terremoto a napoli?? state bene?? -