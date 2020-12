San Marino ci ripensa e va in lockdown: “Cenoni di Capodanno vietati” (Di sabato 19 dicembre 2020) Dietrofront di San Marino sul Capodanno: dopo il via libera dei giorni scorsi ai Cenoni in ristorante, il governo pensa al lockdown nei giorni prefestivi e festivi. Il governo della Repubblica di San Marino cambia idea e fa marcia indietro sui festeggiamenti in vista del Natale e del Capodanno. Solo qualche giorno fa l’esecutivo sammarinese aveva autorizzato i festeggiamenti fino all’1 di notte per il cenone del 31 dicembre nei ristoranti e nei locali pubblici. Le proteste di medici ed esperti sembrano aver aver fatto effetto e si attendono adesso i dettagli sulla nuova stretta. Anche Roberto Burioni aveva espresso il suo parere contrario: “Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per Covid-19 in rapporto alla popolazione) mi sembra giusto impegnarsi per ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Dietrofront di Sansul: dopo il via libera dei giorni scorsi aiin ristorante, il governo pensa alnei giorni prefestivi e festivi. Il governo della Repubblica di Sancambia idea e fa marcia indietro sui festeggiamenti in vista del Natale e del. Solo qualche giorno fa l’esecutivo sammarinese aveva autorizzato i festeggiamenti fino all’1 di notte per il cenone del 31 dicembre nei ristoranti e nei locali pubblici. Le proteste di medici ed esperti sembrano aver aver fatto effetto e si attendono adesso i dettagli sulla nuova stretta. Anche Roberto Burioni aveva espresso il suo parere contrario: “Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per Covid-19 in rapporto alla popolazione) mi sembra giusto impegnarsi per ...

Dietrofront di San Marino sul Capodanno: dopo il via libera dei giorni scorsi ai cenoni in ristorante, il governo pensa al lockdown.

