Samantha De Grenet, pubblico furioso: cosa è successo dopo la squalifica di Filippo Nardi dal GF Vip (Di sabato 19 dicembre 2020) Come era prevedibile, Filippo Nardi è stato squalificato dal GF Vip. Durante la diretta di venerdì 18 dicembre 2020, Alfonso Signorini ha chiamato il concorrente in confessionale e, con tutti i vipponi che assistevano dal salotto della Casa, gli ha mostrato una clip riassuntiva di tutte le frasi sessiste e di cattivo gusto pronunciate da lui nei confronti delle coinquiline in questi ultimi giorni. Non tutte, ha sottolineato il conduttore, perché alcune davvero troppo pesanti. Parole davvero inaccettabili, soprattutto quelle rivolte a Maria Teresa Ruta, ignara fino a quel momento perché stava dormendo, e che hanno comportato la squalifica immediata di Nardi. Lui si è scusato, sia con le sue compagne di gioco, sia con Guenda Goria, presente in studio: "Mi dispiace davvero, non volevo offendere tua

