Pescara-Monza: le formazioni ufficiali (Di sabato 19 dicembre 2020) All’Adriatico si sfidano Pescara e Monza nel match delle 16 della tredicesima giornata di Serie B. Queste le scelte di Breda e Brocchi. Pescara (3-5-1-1) – Fiorillo; Scognamiglio, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Balzano; Galano, Ceter. All.: Breda.Monza (4-3-2-1) – Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Frattesi, Machin; Boateng. All.: Brocchi. Foto: Twitter Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) All’Adriatico si sfidanonel match delle 16 della tredicesima giornata di Serie B. Queste le scelte di Breda e Brocchi.(3-5-1-1) – Fiorillo; Scognamiglio, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Balzano; Galano, Ceter. All.: Breda.(4-3-2-1) – Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Frattesi, Machin; Boateng. All.: Brocchi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Pescara [0] x [0] Monza Brianza Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 13ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Ad… - SSportNetwork : Pescara: Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Omeonga, Jaroszynski; Galano;… - zazoomblog : Diretta- Pescara Monza (Risultato 0-0) streaming video e tv: squadre in campo via! - #Diretta- #Pescara #Monza #(R… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Pescara-AC Monza 0-0 in diretta su -