L'Unione europea e l'Egitto di al-Sisi, tra la sete di giustizia e i limiti imposti dalla realpolitik (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui viene chiesta un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani in Egitto. Nel testo vengono citati i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, esortando le autorità egiziane a collaborare con la giustizia italiana sul caso Regeni e a scarcerare immediatamente Zaki. Pierfrancesco Majorino, tra gli eurodeputati che hanno animato la risoluzione, si dice soddisfatto. «Il testo è molto netto, forse il più coraggioso e duro nella storia del Parlamento europeo sul tema del rispetto dei diritti umani in Egitto», ha dichiarato a Open. Nel documento, la plenaria ribadisce l'invito all'Alto rappresentante dell'azione esterna Josep Borrell, e alle diplomazie degli Stati membri, di dare una risposta unitaria e risoluta alla repressione e alle violazioni dei diritti umani in Egitto.

