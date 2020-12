Liverpool | Salah | “Sogno carriera speciale Real Madrid o nel Barcellona nel mio futuro? Ho le idee chiare”

Leggi su mediagol

(Di sabato 19 dicembre 2020) "Quando ripenso alla mia, voglio sentire di averizzato qualcosa di".Parola di Momo. Tra Champions League e Premier League, ilè tornato a sognare anche e soprattutto grazie al carisma, la classe e l'esperienza dell'attaccante egiziano, intervenuto ai microfoni del portale 'Gianlucadimarzio.com', si è detto uno dei migliori del momento: "Voglio fare cose speciali, voglioizzare qualcosa di, per questo cerco di dare il massimo in ogni partita e ogni anno per il club e anche per me stesso".MESSI E CR7 - “Chi potrebbe sostituirli in? È difficile fare il nome di qualcuno. Adesso ci sono grandi giocatori, ma quello che hanno fatto per il calcio è stato incredibile”.- “In ...