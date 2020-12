La Juve è... Moraldo: 4 gol al Parma (Di domenica 20 dicembre 2020) Parma-Juventus 0-4 La marcia trionfale dell’Aida, che risuona d’abitudine al "Tardini", accompagna il ritorno in grande stile della Juve sul proscenio del campionato. Vezzeggiato dalle giocate della... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 dicembre 2020)ntus 0-4 La marcia trionfale dell’Aida, che risuona d’abitudine al "Tardini", accompagna il ritorno in grande stile dellasul proscenio del campionato. Vezzeggiato dalle giocate della...

SmorfiaDigitale : Parma-Juve, le pagelle: un Moraldo da 8. Per Liverani si salva Kucka: 6 - SmorfiaDigitale : Parma-Juve, le pagelle: un Moraldo da 8. Per Liverani si salva Kucka: 6 - ilcirotano : Parma-Juve, le pagelle: un Moraldo da 8. Per Liverani si salva Kucka: 6 - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #ParmaJuve, le #pagelle della Gazzetta: un Moraldo da 8... - sportli26181512 : Parma-Juve, le pagelle: un Moraldo da 8. Per Liverani si salva Kucka: 6: Parma-Juve, le pagelle: un Moraldo da 8. P… -