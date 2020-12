Inzaghi: “Domani contro il Genoa niente turnover, la squadra non è stanca” (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Questi alcuni passaggi significativi: “Moncini? Lo abbiamo recuperato in extremis, si è allenato oggi con la squadra è sta bene. Viene da qualche settimana di inattività, è pronto per 15-20 minuti. turnover? Devono giocare quelli che stanno meglio, la squadra non è stanca e vedo i calciatori in condizione psicofisica ideale. Farò giocare chi penso potrà dare una mano dall’inizio, la gestione forse ci sarà mercoledì prossimo. In cinque giorni abbiamo recuperato bene, senza dubbio non ci saranno stravolgimenti importanti. Consigli a Lapadula? Se un attaccante ha le occasioni vuol dire che sta bene e che si sta facendo trovare pronto, mi preoccuperebbe se ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippo, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfidail. Questi alcuni passaggi significativi: “Moncini? Lo abbiamo recuperato in extremis, si è allenato oggi con laè sta bene. Viene da qualche settimana di inattività, è pronto per 15-20 minuti.? Devono giocare quelli che stanno meglio, lanon èe vedo i calciatori in condizione psicofisica ideale. Farò giocare chi penso potrà dare una mano dall’inizio, la gestione forse ci sarà mercoledì prossimo. In cinque giorni abbiamo recuperato bene, senza dubbio non ci saranno stravolgimenti importanti. Consigli a Lapadula? Se un attaccante ha le occasioni vuol dire che sta bene e che si sta facendo trovare pronto, mi preoccuperebbe se ...

