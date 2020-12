Il decreto Natale di un premier per caso e di un governo ingolfato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – È l’idea stessa di uno strapotere politico, che si autogiustifica con la pandemia in corso, a far rabbrividire. E la conferenza stampa di Giuseppe Conte attorno alle ore 22 di un venerdì sera per presentare ildiè la prova di come ilsi ritenga autosufficiente, credendo di bastare a sé stesso. Abbiamo assistito a un incontro scalcagnato di unpere del suo portavoce con un gruppo di giornalisti persino loro imbarazzati. Non sono state formulate domande tecniche sui tecnicismi di questolegge, sul quale torneremo fra poco, e sulle formulette da burocrate azzeccagarbugli. Gli interventi della stampa hanno ricalcato lo sconcerto generale in cui la compagine governativa ha gettato l’intero paese. Il...