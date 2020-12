TizianaFerrario : Immagini dello shopping di oggi nelle città. Mi intristisco.Leggo le misure drastiche della Merkel autorevole lead… - zazoomblog : Governo fragile. È partito il conto alla rovescia - #Governo #fragile. #partito #conto - GiovanniGreco82 : @Quirinale Grazie Presidente, le disuguaglianze si sono acuite, il COVID (che attacca tutti indistintamente) ha sco… - Spez89 : @PoliticaPerJedi Invece sono convinto del contrario. Un governo così fragile e incapace di governare la situazione… - giopoggi2 : C’è da dire che non sia tutta colpa del governo. Se le persone rispettassero le regole probabilmente sarebbe più fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo fragile

Quotidiano.net

Se il governo non cadrà a gennaio, non è detto che concluda la legislatura. Il Pd non ha alcun interesse a mantenere Conte in sella per 5 anni facendogli uguagliare il record di Berlusconi. Non per un ...Un paese che si mobilita per Patrick Zaky, ma non sa sentire come un’ingiustizia il sequestro di 18 pescatori di Mazara, oppure un paese che si preoccupa per i 18 pescatori ma si è stancato di sentir ...