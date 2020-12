Feste non autorizzate nella Capitale: molte le sanzioni (Di domenica 20 dicembre 2020) A Roma nel quartiere Trieste e nel centro storico sono stati scoperti decine di ragazzi in Feste clandestine. Per loro è scattata la multa. Coronavirus, Feste clandestine a Roma: multati decine di ragazzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) A Roma nel quartiere Trieste e nel centro storico sono stati scoperti decine di ragazzi inclandestine. Per loro è scattata la multa. Coronavirus,clandestine a Roma: multati decine di ragazzi su Notizie.it.

MarroneEmma : Barbie magia delle feste.??? (Non è vero sono in tuta sul divano) - riotta : Nessuna strategia nazionale e razionale per le misure anti #COVID19 Passeremo le feste a casaccio, con decreti det… - LaStampa : L’allarme alla vigilia delle feste. Galli: «Non lamentiamoci se poi si tornerà alle chiusure». - selishardliquor : RT @schifaudo01: #GFVIP mi mancano le vecchie serate con il cast originale,le feste a tema,il loro karoke,tommy con i tacchi, persone che a… - ilsolenelbuio : RT @resvpect: Comunque fanno cagare ste serate, sembrano quelle feste dove non si conosce nessuno e tutti si mettono a parlare in gruppetti… -