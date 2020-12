Covid, per De Luca la Campania resta arancione: le limitazioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per lalegià in vigore con la “zona”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi ealla mobilità ...

