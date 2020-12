Cosa succede alle soap di Canale 5 a Natale? La programmazione durante le feste

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 dicembre 2020)rànostre amatenel periodo natalizio? I fan di Beautiful, Una vita, Il segreto e DayDreamer sono curiosi di sapere se andranno in onda oppure no anche sotto le, visto che, come ogni anno, ladi Mediaset subisce qualche cambiamento in questo periodo. Anche in questo anomalo 2020 qualchesi prenderà una piccola pausa. E’ il caso de Il segreto, che dal prossimo 21 dicembre andrà in vacanza per tornare ad inizio gennaio. I telespettatori di Beautiful e Una vita potranno invece stare tranquilli, mentre per gli appassionati di DayDreamer ci sarà una novità a partire dall’anno nuovo. Di seguito riportiamo una sorta di calendario che ci aiuterà meglio a capire. Beautiful si ferma solo il 24 e 25 dicembre Per tutti gli ...