Conferenza stampa Di Francesco: «Dobbiamo migliorare in attacco»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese.

LA PARTITA DI DOMANI – «Quella di domani è una partita che cercheremo di vincere, cercheremo di portare a casa il risultato con intelligenza ed equilibrio. Il fatto che a Parma abbiamo concesso poco agli avversari è un ottimo punto di partenza. È normale che dovremo migliorare nella fase offensiva, mercoledì siamo stati meno brillanti in questo senso. È anche vero che nel secondo tempo siamo cresciuti, potevamo fare meglio, sviluppare meglio anche per quello che è il mio credo calcistico. L'obiettivo principale era non subire ...

