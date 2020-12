Canelo Alvarez vs Callum Smith: peso identico. Il messicano: “Lui è il numero 1, io voglio tutti i titoli”. E il britannico… (Di sabato 19 dicembre 2020) Stanotte (attorno alle ore 05.00 italiane) andrà in scena uno degli incontri più importanti di questo intensissimo finale di anno per la boxe. Canelo Alvarez e Callum Smith si daranno battaglia sul ring di San Antonio (Texas, USA), in palio il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi. Il messicano andrà all’assalto delle due cinture, il britannico difenderà il titolo della WBA mentre l’altro è vacante ed è stato inserito come ulteriore riconoscimento di questa spettacolare contesa tra due pugili di assoluto spessore tecnico. La cerimonia del peso ha messo in evidenza il grande rispetto reciproco tra i due pugili e un peso identico per entrambi: 76,2 kg (168 libbre). La differenza tra i due riguarda l’altezza: 194 cm contro 177 cm in favore del britannico, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Stanotte (attorno alle ore 05.00 italiane) andrà in scena uno degli incontri più importanti di questo intensissimo finale di anno per la boxe.si daranno battaglia sul ring di San Antonio (Texas, USA), in palio il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi. Ilandrà all’assalto delle due cinture, il britannico difenderà il titolo della WBA mentre l’altro è vacante ed è stato inserito come ulteriore riconoscimento di questa spettacolare contesa tra due pugili di assoluto spessore tecnico. La cerimonia delha messo in evidenza il grande rispetto reciproco tra i due pugili e unper entrambi: 76,2 kg (168 libbre). La differenza tra i due riguarda l’altezza: 194 cm contro 177 cm in favore del britannico, ...

ChuckNaso : Canelo Alvarez is a dickbag - CLNunez3 : @mariolopezviva Canelo Alvarez next opponent?? - JeuneSankariste : Canelo Alvarez cette nuit - fight_shield : Ecco come poter seguire l'evento di stasera targato Matchroom Boxing - Kabiiwoo : 1. Joe Frazier 2. Mike Tyson 3. Roberto Duran 4. Manny Pacquiao 5. Muhammad Ali 6. Pernell Whittaker 7. Roy Jones… -