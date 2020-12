Arriva super farmaco che sconfigge il colesterolo

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovocontro ilIn Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono pi 224.000 persone: di queste, poco meno di 50.000 sono imputabili al mancato controllo del. ...

Coninews : SEMPRE SUPER CHICCO! ?? Nella sprint tl di Dresden arriva la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo di Fede… - peppesava : RT @Ragusanews: Colesterolo, arriva il super farmaco che lo dimezza - Ragusanews : Colesterolo, arriva il super farmaco che lo dimezza - ing_Melillo : RT @salernonotizie: Cardiologi: arriva il super farmaco che sconfigge il colesterolo - infoitsalute : Cardiologi: arriva il super farmaco che sconfigge il colesterolo -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva super

CHIETI - A 300 giorni dall'ultima volta, la pallamano italiana torna a giocare per un titolo. E lo fa nella sua nuova casa, il Centro Tecnico Federale di ...Nuovo farmaco contro il colesterolo. In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, poco meno di 50.000 sono imputabili al mancato con ...