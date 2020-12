Abusa degli allievi minorenni | in carcere istruttore di equitazione nel Casertano

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe approfittato del suo ruolo didiperre sessualmente di alcuni suoidi età compresa tra i 10 e i 14 anni. E’ la grave accusa che ha portato inper violenza sessuale aggravata un 50ennedi un maneggio della zona di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Sono stati i carabinieri a notificare all’uomo l’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, che ha svolto le indagini in modo molto veloce così come previsto dal “Codice rosso”. Le vittime – cinque ragazzi di entrambi i sessi – sono state sentite dal pubblico ministero in modalità protette, e hanno confermato di aver subito gli ...

Avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore di equitazione per abusare sessualmente di alcuni suoi allievi minorenni di età compresa tra i 10 e i 14 anni. E' la grave accusa che ha portato in ...