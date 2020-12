Zaia e Zingaretti “Se non decide il governo decideremo da soli” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zingaretti è deciso: «Ne discuteremo con l’assessore e con il comitato scientifico. Io confido che nella giornata di oggi ci siano decisioni che permettano a tutti di orientarsi: qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà un’ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in sicurezza». Sono queste le parole rilasciate dal Presidente della Regione Lazio, ha detto a margine di una visita all’ospedale San Camillo di Roma. Della stessa opinione è Luca Zaia, che è pronto ad emanare una ordinanza che vieterà gli spostamenti tra comuni dopo le 14. Zaia si è detto stanco di aspettare, ed il Veneto è in piena emergenza sanitaria, non c’è pù tempo: “Non si può più aspettare, il Veneto continua a essere in zona gialla, con un Rt a 0,96, ma siamo a giovedì e ancora non è ben chiaro cosa accadrà. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)è deciso: «Ne discuteremo con l’assessore e con il comitato scientifico. Io confido che nella giornata di oggi ci siano decisioni che permettano a tutti di orientarsi: qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà un’ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in sicurezza». Sono queste le parole rilasciate dal Presidente della Regione Lazio, ha detto a margine di una visita all’ospedale San Camillo di Roma. Della stessa opinione è Luca, che è pronto ad emanare una ordinanza che vieterà gli spostamenti tra comuni dopo le 14.si è detto stanco di aspettare, ed il Veneto è in piena emergenza sanitaria, non c’è pù tempo: “Non si può più aspettare, il Veneto continua a essere in zona gialla, con un Rt a 0,96, ma siamo a giovedì e ancora non è ben chiaro cosa accadrà. ...

