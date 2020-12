Verona | Juric | “Meglio dell’anno scorso come potenzialità In attacco dovrò inventarmi qualcosa”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Per ildi Ivanè già vigilia di campionato. Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, la squadra gialloblù è chiamata alla trasferta contro la Fiorentina in programma domani al Franchi. Il mister ha presentato il match in conferenza stampa.Fiorentina-, parlacaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="594" Ivan(Getty Images)/caption"Stanchi contro la Sampdoria? No, non c'è stata stanchezza, abbiamo dato il massimo e gli altri hanno prevalso", ha dettocommentando il k.o. contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. "Ma ripeto non c'è stata stanchezza, sono andati al massimo. Però non so quanto abbiamo recuperato per la gara contro la Fiorentina. Abbiamo un altro allenamentino e andremo più sulle sensazioni. Non è facile così, si ...