Vaccini Covid-19, Ciocca shock: “Se si ammala un lombardo vale più di altri italiani” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Angelo Ciocca nella bufera.Non si spengono i riflettori sull'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di "Antenna 3" nel corso della trasmissione "Lombardia nera", in cui si lo stesso politico si è soffermato sull'ipotesi che la regione Lombardia possa ricevere meno dosi di vaccino anti-Covid rispetto al Lazio in virtù del minor numero di abitanti."Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno Vaccini, questo è clientelismo territoriale. Poi bisogna valutare quanto l'importanza economica del territorio: la Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Angelonella bufera.Non si spengono i riflettori sull'europarlamentare della Lega Angelo, finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di "Antenna 3" nel corso della trasmissione "Lombardia nera", in cui si lo stesso politico si è soffermato sull'ipotesi che la regione Lombardia possa ricevere meno dosi di vaccino anti-rispetto al Lazio in virtù del minor numero di abitanti."Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno, questo è clientelismo territoriale. Poi bisogna valutare quanto l'importanza economica del territorio: la Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se siundi più che se siuna ...

