Una violenta tempesta di neve colpisce Boston: la città imbiancata come non si vedeva da anni. Ecco le immagini (Di venerdì 18 dicembre 2020) La prima violenta tempesta di neve ha colpito Boston, dove sono caduti dai 20 ai 30 centimetri di neve. I lavoratori dell'aeroporto internazionale di Logan sono al lavoro per ripulire l'asfalto. Secondo i media statunitensi di tratta della più abbondante nevicata degli ultimi 3 anni. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

