Terremoto giudiziario al Comune di Torino. Sette indagati

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sonoglinell’inchiesta che coinvolge i dirigenti deldi, tra cui il direttore generale Mario Spoto e il suo vice Giuseppe Ferrari. Ieri mattina perquisizioni a Palazzo di Città e nelle due sedi delle Fondazioni di Parcolimpico e 20 Marzo. Nel mirino del pm Gianfranco Colace le nomine alla società che gestisce gli impianti post olimpici del 2006, tra cui il Palavela, ma anche i provvedimenti disciplinari e i trasferimenti. Mario Spoto è accusato di falso in relazione agli accertamenti disciplinari, tra i quali nei confronti della dirigente Paola Virano, tre in pochi mesi. E poi c’è il ritorno di fiamma, in vista degli Atp Finals di tennis, per la Fondazione Parcolimpico. Sotto la lente dei magistrati la nomina di questa estate di Giuseppe Ferrari, come presidente. L’accusa è ...