Stipendi docenti e ATA Covid in pagamento il 23 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 23 dicembre è la data di esigibilità dei contratti stipulati ai sensi degli artt. 231 bis e 235 del D.L 34/2020, ovvero di docenti e ATA Covid. Lo rende noto NoiPA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 23è la data di esigibilità dei contratti stipulati ai sensi degli artt. 231 bis e 235 del D.L 34/2020, ovvero die ATA. Lo rende noto NoiPA. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi docenti Stipendi docenti italiani tra i più bassi d’Europa: i dati Orizzonte Scuola Approvato il Bilancio unico di previsione 2021 dell'Università di Siena

Nello specifico, il costo del personale docente/ricercatore, in diminuzione rispetto alla ... di assunzione docenti e la compensazione per la ripartenza degli scatti stipendiali dei docenti". Tra le ...

Scuola, l’organico extra è senza stipendio: “Lo Stato ci ha assunto, ma non ci paga”

In provincia di Alessandria sono un’ottantina fra docenti e collaboratori reclutati a settembre per far fronte all’emergenza coronavirus ...

